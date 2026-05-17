Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини

И БНТ получи награда от "Евровизия 2026". Статуетката показа генералният директор на националната телевизия Милена Милотинова.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Това е статуетката, която "Евровизия" връчи на Българската национална телевизия. Тя е същата като приза на DARA. На DARA е по-голям. Това е нашият приз. Много сме горди."

Получихме доста похвали и получихме доста благодарности. Това ни задължава по специален начин, който ще постави България през цялата 2027 г. в центъра на подготовката на домакинството на "Евровизия", каза още Милотинова.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Поздравления за България, за DARA, за целия екип на БНТ, който стои за това постижение, за международните ни партньори, които са част от екипа на БНТ, защото имаме партньори от Гърция, от Швеция, от Румъния. Голям екип, който работеше за тази победа. Всъщност неописуемо беше снощи чувството да чуеш "България" и цялата зала да крещи "България", да крещи "браво, браво, браво България". Неописуемо! Толкова съм щастлива. Благодаря! Благодаря за целия вот. Благодаря на всички, които гласуваха от чужбина. Благодаря и на българите от чужбина, които се мобилизираха за вот за България и за DARA. Благодаря много за целия позитивизъм в социалните мрежи към изпълнението на DARA, към очакванията за добро класиране."

На България предстои домакинство на "Евровизия" догодина, което най-вероятно ще бъде в София, но предстои много много работа. Кметът на Бургас Димитър Николов също изрази желание неговият град да приеме "Евровизия 2027".

Симеон Касабов, изпълнителен директор на БНТ: "Принципно въпросът е за къде ще бъде домакинстването като град. Няма разписани правила. Може да има някаква форма на наддаване, на предлагане на какви възможности има примерно град Бургас, от гледна точка на хотели, от гледна точка на зала. Но решение такова, което е императивно дали столицата да бъде домакин, няма такова нещо."

БНТ има опит с организирането на детската "Евровизия", допълни Касабов и определи събитието като изключително. И призна, че това, което предстои, ще е много сложно. Това е уникално място, където се събират професионалисти буквално от целия свят. Защото освен екипите на телевизията домакин, се привличат експерти на най-високо възможно технологично ниво, обясни той.

Симеон Касабов, изпълнителен директор на БНТ: "Това е огромно нещо. Изиска се инфраструктурна подсигуреност. Изискване към хотелите като брой, отдалеченост. Транспортни връзки. Това е много голямо предизвикателство, което седи пред нас. И не само пред БНТ, а и към държавата и съответната община или град, който ще има претенциите да домакинства. На помощ всъщност от всички институции. Защото домакинството е за България. То се организира от Българската национална телевизия, но България е домакин."

Ние сме в момента в световните новини, каза развълнувана Милена Милотинова.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Чета и гледам международните реакции, такава позитивна вълна към България. Много съм щастлива, изключително щастлива съм, че това се случва. Че това се случва точно на България, точно на нас. Ние показахме, че можем, и всъщност виждаме, че и другите оценяват, че това е така. Трябва да си вярваме повече, трябва да имаме по-високо национално самочувствие, защото виждаме, когато го имаме, когато работим с добри екипи, когато подбираме в случая точния изпълнител, точната песен, точния екип, виждаме как успяваме и тук. Бих искала да кажа още нещо, което ми се струва важно. Предишният управителен съвет на БНТ взе решението да върне България в "Евровизия". И в този смисъл бих искала да подчертая, че ние държим на приемствеността."

БНТ ще отрази и прибирането на DARA в София. Драгомир Драганов ще бъде в студио, където на живо ще посрещне българската делегация.

