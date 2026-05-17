За първи път от 2017 г.: Журито и публиката на "Евровизия" единодушно зад DARA и "Бангаранга"

Исторически момент за страната ни, след като снощи във Виена България успява да грабне кристалния микрофон. DARA и нейната "Бангаранга" спечелиха цяла Европа, може да се каже спокойно и целия свят и тя успя да завладее както журито, така и публиката.

Това не се е случвало от 2017 година - и публиката и журито бяха на едно мнение за това коя е най-хубавата песен на австрийското издание на "Евровизия".

Всичко започна още в четвъртък, когато DARA се яви първа в втория полуфинал на "Евровизия". Тогава букмейкърите я класираха между 20-то и 18-то място, но след живото изпълнение много бързо набра резултат и стигна до 8-9 място, но още след финала, още докато течеше самият концерт, много бързо започна това преизчиславане на резултати.

Само за около час DARA успя да се изкачи в топ 3, а до края на концерта вече беше ясно, че кристалния микрофон беше в нейните ръце.

DARA каза, че е изключително щастлива от тази победа и от това, че е успяла да спечели тази награда за Вългария. Разбира се, БНТ ще е домакин до година на "Евровизия" и нашата страна ще посрещне всички участнички, които се запишат за конкурса през 2027 година.

DARA, победител на "Евровизия 2026": "Добър вечер, на Вашето внимание, говори "Бангаранга". Искам да благодаря на всички, които усетиха "Бангаранга" и се почувстваха свързани с силата. Искрено вярвам, че тази сила има едно име и то е Бог, Вселена, езикът, на който всички говорим, а именно музиката. Музиката е любов и ни помага да направим живота по-цветен, тя ни обединява. Толкова съм благодарна за шанса да участвам в "Евровизия". Всеки един ден тук се чувствах безопасност, защитена, обичена, подкрепяна. Чувствах, че мога да направя всичко, че всичко е възможно. И наистина, искрено мисля, че тази общност е толкова невероятна. Ще ми липсвате толкова много. Ще ви мисля толкова много. За всички мои български фенове, това е нашия празник за 10 години на сцена. Браво, браво, браво!"

Изключително много реакции, изключително положителни, веднага след като точките бяха обявени. Във Виена Щадхале, където се проведе и песенният конкурс имаше много българи, много чужденци, хора от цяла Европа, от всички държави - участници, които бяха общо 35.

Катя Ганева, майка на DARA: "Щастие, щастие, щастие." Кристиан Костов, изпълнител на "Евровизия" 2017: "DARA най-добрата си ти, отдавна сме го казвали, отдавна сме го знаели, Бангаранга, София 2027, Iam so gratfull to call you a sister, обичам те от цялото си сърце - благодаря ти." "Обзет съм от Бангаранга - това е невероятна песен, невероятна сценография, невероятна DARA като личност. Определено го заслужи. lets goooooo" "Не очаквахме толкова безапелационна победа, но тя го заслужава, това е за първи път от 2017 година, в който победителя и на журитата и на зрителския вот - това е консенсос - Европа избра дара и ние обичаме DARA."



"Това е най-големият шок, очаквахме, че DARA ще бъде на високо, но да спечели и зрителите и публиката...не не просто..."



"Чухте реакцията и тук в пресцентъра - всички искаха DARA и "Бангаранга"."



"Тя е невероятна, тя е невъзможна, Боже мой, тя спечеееееели."



"Евровизия стъпи на Балканите, yesssss."



"Евровизия 2027, добре дошли в Българияяя."

Очакваме 2027 година, месец май, когато песенният конкурс "Евровизия" ще се проведе най-вероятно в София. Все още не може да потвърдим в кой град в страната ще се проведе, но най-вероятно, това ще е в София. Домакин ще е Българската национална телевизия, тъй като това е конкурс, който се организира от EBU и съответно всички национални телевизии в Европа, които членуват в ELU, участват в този конкурс.

Какво заяви генералният директор на БНТ секунди след като България получи домакинството - нека да чуем:

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Приветстваме всички с добре дошли в София догодина. Знаем, че много работа предстои още от утре. И знаем, че можем, и ще покажем още веднъж с домакинството в София, че можем. Имаме опита от детската "Евровизия", имаме хъса, имаме енергията, имаме желанието и всички обстоятелства - да направим едно страхотно домакинство догодина."

Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов