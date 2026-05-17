Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"
DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“

Изпълнението ѝ събра 516 точки - бе фаворит и на публиката, и на журито

DARA благодари на всички за подкрепата на официалната пресконференция след финала на песенния конкурс „Евровизия 2026“.

„Не знам какво правя, но е прекрасно. Благодаря на всички за подкрепата. Невероятно е, не знам какво се случва. Искам да благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“. Езикът, на който всички говорим, това е музиката, която ни помага да превърнем света в нещо по-цветно и да ни обедини“, заяви DARA.

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия 2026“.

В края на януари DARA стана големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс.

„Изключително съм благодарна, че се явих на „Евровизия“, повтори тя и благодари персонално на съпруга си, който я подкрепил, когато самата тя е била разколебана за участието си.

„Чувствам се готова да заплача, защото ще ми липсвате. Почувствах се у дома си в първата секунда, в която пристигнах тук“, каза още певицата.

Тази вечер DARA излезе на сцената под номер 12 – в средата на шоуто – с песента „Bangaranga“. Тя събра 516 точки, като бе фаворит и на публиката, и на журито. На второ място остана Израел с 343 точки, Румъния се класира трета.

Юбилейното 70-о издание на песенния конкурс „Евровизия 2026“ събра около 10 000 зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани по света, съобщиха водещите на церемонията.

„Аз все още съм в шок и не знам какво се случва. Никой не вярваше, че можем да спечелим, че Бангаранга може да спечели. Да получа такова признание и от журито, и от публиката е като сън“, призна още певицата.

