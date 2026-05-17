DARA: Надявам се, че почувствахте "Bangaranga", не мога да повярвам какво се случва!

Надявам се, че почувствахте "Bangaranga", не мога да повярвам какво се случва! Това сподели DARA по време на 70-ото юбилейно издание на "Евровизия", на което нашето момиче триумфира и спечели първо място.

България спечели с главозамайващите 516 точки тазгодишното издание на песенния конкурс, което бе излъчено по Българската национална телевизия (БНТ).

DARA излезе под номер 12 на сцената с песента "Bangaranga", която спечели сърцата на феновете не само на Стария континент, но и по целия свят. Тя събра 516 точки, като бе фаворит и на публиката, и на журито. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето.

DARA: "Чувствам се прекрасно, не мога да разбера какво се случва. Моята работа е да бъда на сцената, да изпълнявам песента, да отворя сърцето си, да излъчвам светлина и любов. Останалото са точки. Всички имат големи очаквания, всичко, което направихме, надявам се, че ви хареса и почувствахте "Bangaranga". Прегърнете и приемете себе си, каквито сте!"

DARA поздрави всички изпълнители на "Евровизия".

"Не мога да повярвам какво се случва! Благодаря за оценката от журито на тези страни. Защото наистина положихме страхотни усилия. "Bangaranga" е чувство на сила, което носиш в себе си, да пребориш със специална енергия страха. В хармония с природата и света, когато се почувстваш - тогава можеш да постигнеш всичко" добави DARA.







В края на януари DARA стана големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс.

Вотът на журито от страните участнички също определи България за победител с най-много точки - 204, със сериозна преднина пред страните на второ място - Австралия и Дания с по 165 точки. С максимален брой - 12 точки за страната ни гласуваха журитата на Малта, Австралия, Дания и Литва. България даде своите 12 точки за Малта.

Юбилейното 70-о издание на песенния конкурс Евровизия 2026 събра около 10 хиляди зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани по света, съобщиха водещите на церемонията, като бе посочено, че в историята на конкурса са прозвучали 1789 песни.

На сцената на "Евровизия" прозвучаха песни на 23 езика.