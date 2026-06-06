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Протести в Албания: Проект на зетя на Тръмп застрашава фламинги

Христо Ценов от Христо Ценов
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Снимка: БТА
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Хиляди протестираха в албанската столица Тирана против откриването на луксозен резорт, свързан със зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

Протестиращите поискаха оставката на премиера Еди Рама заради съдействие от правителството.

Проектът на адриатическия остров струва близо милиард и половина евро. На него има голяма популация фламинги, които гнездят само там и никъде другаде в страната. Морски костенурки също го използват да снасят яйца.

Пазители на околната среда и орнитолози предупреждават, че строителните дейности там може да имат пагубен ефект върху животинското разнообразие. Над 7000 фламинги преминават от там годишно.

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър обяви през 2024 г. строеж на военна база в сръбската столица Белград, който изостави заради протести.

#на Доналд Тръмп #проект на зетя #Албания #протести

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