БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на...
Чете се за: 03:45 мин.
"Световните звезди“ надделяха над България в...
Чете се за: 04:15 мин.
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на...
Чете се за: 00:15 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не...
Чете се за: 34:37 мин.
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко...
Чете се за: 01:00 мин.
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Значителни и интензивни валежи се очакват в неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предупреждение за значителни и интензивни валежи в неделя. Няма особени перспективи за промяна, особено за положителна такава. Историята се повтаря от ден на ден - слънцето и облаците са си поделили деня пропорционално - слънцето властва сутрин, а следобед - валежите. И тази нощ явленията ще поспрат за кратко. В Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и в котловините видимостта ще е намалена. След обяд, ще се развива купесто-дъждовна облачност. Валежната обстановка ще е по-внушителна от днешната, самите валежи ще са още по-интензивни, особено по отношение на Централна Б-я, а най-вече - на североизточните и планинските райони от страната. В сила е код жълто. Има условия за градушки.

Всички тези събития не ще трогнат температурите - следобед ще останат в установените граници - между 25° и 30°, по Черноморието - от 21° до 23°, в София - около 26°. И Черноморието ще осъмне в сигнално жълто, но не защото ще е слънчево, а поради обявеното предупреждение код жълто за значителни валежи, гръмотевици и градушки. Почти без валежи ще е чак в крайните южни части от крайбрежието. Температурите следобед ще са около 21°-22°-23°, колкото е и температурата на водата. Вълнението на морето ще е 2 бала.

Проклятието с валежите и гръмотевиците ще тегне и над североизточните райони от Балканите. В останалата част от полуострова ще слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Слънчево ще е също на Пиренеи и във Франция, но не и в останалата част от Западна Европа - там ще облачно, с валежи на Британските о-ви. Ще превали и ще прегърми и в северната половина от Централна Европа. Облачно ще е в Северна Европа, сериозно ще вали на Скандинавския полуостров. Валежи, гръмотевици и градушки са предвидени за по-голямата част от Източна Европа. Ще вали и в Северна Италия, но пък в Централна и в Южна ще преобладава слънчево време.

Още от същото предлага месец юни - сутрин ще е слънчево, следобед - по-често облачно. С валежи, гръмотевици, в отделни райони и градушки. В средата на новата седмица ще прескочим и 30°-та психологическа бариера. На места. Около четвъртък предстои метеорологична рокада - северозападният вятър ще се усили, температурите най-накрая ще отстъпят с 5-6°. На цената на това, че в Западна България се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни.

#интензивни валежи #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
4
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на „Челопешко шосе“
5
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на...
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето
6
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
3
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
4
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Времето

Предупреждение за значителни и интензивни валежи в неделя
Предупреждение за значителни и интензивни валежи в неделя
Слънчево сутрин, но с валежи, гръмотевици и градушки следобед Слънчево сутрин, но с валежи, гръмотевици и градушки следобед
Чете се за: 01:55 мин.
Следобед облаците се сгъстяват – на места се очакват кратки валежи Следобед облаците се сгъстяват – на места се очакват кратки валежи
Чете се за: 01:52 мин.
Променливо време до края на седмицата Променливо време до края на седмицата
Чете се за: 01:52 мин.
На запад валежите спират, в останалата част от страната ще има гръмотевични бури На запад валежите спират, в останалата част от страната ще има гръмотевични бури
Чете се за: 02:05 мин.
В следобедните часове ни очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки В следобедните часове ни очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"?
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Четири са вече жертвите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ Четири са вече жертвите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Днес трябваше да бъде премахната оградата на селището Незаконният град край Варна: Днес трябваше да бъде премахната оградата на селището
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Украинска атака върху руския град Санкт Петербург Украинска атака върху руския град Санкт Петербург
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Агресивен мъж се опита да похити автобус в Бургас
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Йордан Терзийски: „Продължаваме Промяната“ работи за...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да...
Чете се за: 34:37 мин.
У нас
Изповед на DARA пред BBC
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ