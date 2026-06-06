Значителни и интензивни валежи се очакват в неделя

Предупреждение за значителни и интензивни валежи в неделя. Няма особени перспективи за промяна, особено за положителна такава. Историята се повтаря от ден на ден - слънцето и облаците са си поделили деня пропорционално - слънцето властва сутрин, а следобед - валежите. И тази нощ явленията ще поспрат за кратко. В Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и в котловините видимостта ще е намалена. След обяд, ще се развива купесто-дъждовна облачност. Валежната обстановка ще е по-внушителна от днешната, самите валежи ще са още по-интензивни, особено по отношение на Централна Б-я, а най-вече - на североизточните и планинските райони от страната. В сила е код жълто. Има условия за градушки.

Всички тези събития не ще трогнат температурите - следобед ще останат в установените граници - между 25° и 30°, по Черноморието - от 21° до 23°, в София - около 26°. И Черноморието ще осъмне в сигнално жълто, но не защото ще е слънчево, а поради обявеното предупреждение код жълто за значителни валежи, гръмотевици и градушки. Почти без валежи ще е чак в крайните южни части от крайбрежието. Температурите следобед ще са около 21°-22°-23°, колкото е и температурата на водата. Вълнението на морето ще е 2 бала.

Проклятието с валежите и гръмотевиците ще тегне и над североизточните райони от Балканите. В останалата част от полуострова ще слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Слънчево ще е също на Пиренеи и във Франция, но не и в останалата част от Западна Европа - там ще облачно, с валежи на Британските о-ви. Ще превали и ще прегърми и в северната половина от Централна Европа. Облачно ще е в Северна Европа, сериозно ще вали на Скандинавския полуостров. Валежи, гръмотевици и градушки са предвидени за по-голямата част от Източна Европа. Ще вали и в Северна Италия, но пък в Централна и в Южна ще преобладава слънчево време.

Още от същото предлага месец юни - сутрин ще е слънчево, следобед - по-често облачно. С валежи, гръмотевици, в отделни райони и градушки. В средата на новата седмица ще прескочим и 30°-та психологическа бариера. На места. Около четвъртък предстои метеорологична рокада - северозападният вятър ще се усили, температурите най-накрая ще отстъпят с 5-6°. На цената на това, че в Западна България се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни.