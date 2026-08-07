БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
Чете се за: 09:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението

Европейския път на Молдова обсъдиха по телефона премиерът Радев и молдовският му колега Тофан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази
европейския път молдова обсъдиха телефона премиерът радев молдовският колега тофан
Слушай новината

Молдовският министър-председател Василе Тофан разговаря по телефона с българския си колега Румен Радев, съобщава правителството на Република Молдова. Двамата обсъдиха европейския път на Република Молдова, съвместните проекти и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество.

Ръководителят на правителството в Кишинев благодари на България за постоянната подкрепа за Молдова в процеса на европейска интеграция, както и за готовността ѝ да сподели опита си от присъединяването към ЕС.

Министър-председателят Василе Тофан подчерта и ролята на българската общност в Република Молдова за развитието на отношенията между двете държави и потвърди ангажимента на властите да защитават нейната езикова и културна идентичност.

Друга тема беше реформата на местната публична администрация, която се провежда в Молдова. Министър-председателят на България оцени процеса на консолидиране на кметствата и изрази подкрепа за усилията на властите в Кишинев.

Двамата премиери откроиха потенциала за разширяване на търговския обмен и инвестициите, както и значението на укрепването на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност.

Те обсъдиха развитието на съвместни проекти и използването на възможностите, предоставяни от Вертикалния газов коридор — стратегически проект за енергийна инфраструктура, който свързва Гърция, България, Румъния, Република Молдова и Украйна.

#Василе Тофан #премиерът Румен Радев #молдова #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
4
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан...
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
5
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
6
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Политика

Христо Гаджев, ГЕРБ за дрона: Да видим как правителството на Радев ще защити националния ни интерес
Христо Гаджев, ГЕРБ за дрона: Да видим как правителството на Радев ще защити националния ни интерес
Радослав Рибарски, ПП: Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура Радослав Рибарски, ПП: Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура
5476
Чете се за: 00:55 мин.
Ивайло Мирчев: Инцидентът край Кардам трябва да се разследва като потенциален инцидент Ивайло Мирчев: Инцидентът край Кардам трябва да се разследва като потенциален инцидент
6095
Чете се за: 01:45 мин.
Костадин Костадинов очаква да стане ясно какъв е навлезлият в българското въздушно пространство дрон Костадин Костадинов очаква да стане ясно какъв е навлезлият в българското въздушно пространство дрон
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
17612
Чете се за: 04:00 мин.
Димитър Главчев: Не проверявам сам себе си Димитър Главчев: Не проверявам сам себе си
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Чете се за: 04:00 мин.
Политика
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ) Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента,...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ