Европейския път на Молдова обсъдиха по телефона премиерът Радев и молдовският му колега Тофан

Молдовският министър-председател Василе Тофан разговаря по телефона с българския си колега Румен Радев, съобщава правителството на Република Молдова. Двамата обсъдиха европейския път на Република Молдова, съвместните проекти и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество.

Ръководителят на правителството в Кишинев благодари на България за постоянната подкрепа за Молдова в процеса на европейска интеграция, както и за готовността ѝ да сподели опита си от присъединяването към ЕС.

Министър-председателят Василе Тофан подчерта и ролята на българската общност в Република Молдова за развитието на отношенията между двете държави и потвърди ангажимента на властите да защитават нейната езикова и културна идентичност.

Друга тема беше реформата на местната публична администрация, която се провежда в Молдова. Министър-председателят на България оцени процеса на консолидиране на кметствата и изрази подкрепа за усилията на властите в Кишинев.

Двамата премиери откроиха потенциала за разширяване на търговския обмен и инвестициите, както и значението на укрепването на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност.

Те обсъдиха развитието на съвместни проекти и използването на възможностите, предоставяни от Вертикалния газов коридор — стратегически проект за енергийна инфраструктура, който свързва Гърция, България, Румъния, Република Молдова и Украйна.