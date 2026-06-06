Пореден протест в Албания - недоволството срещу проекта на зетя на Тръмп

В Албания е насрочен пореден протест срещу изграждането на луксозен комплекс от компанията на зетя на американския президент - Джаред Къшнер.



Протестиращите обвиняват правителството в Тирана, че действа в ущърб на националните интереси и богатствата на страната. Те настояват за анулиране на проекта. Луксозният курорт трябва да бъде построен на необитаем остров близо Вльора.

Преди дни албанският премиер Еди Рама заяви, че няма намерение да се откаже от проекта и определи протестите като "хибридна война" срещу Албания.