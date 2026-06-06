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След тежката катастрофа на "Челопешко шосе": Искат повдигнати пешеходни пътеки и повече контрол

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Продължават огледите и разпитите на свидетели след тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София, при която загинаха двама души, други бяха ранени. Основната версия, по която работят разследващите, е, че до инцидента се е стигнало след гонка между автомобили. Междувременно кметът на район „Кремиковци“ обяви, че ще настоява за нови мерки за безопасност в района.

На мястото на катастрофата кметът на район „Кремиковци“ Лилия Донкова заяви, че не е ставала свидетел на подобни гонки, но шофьорите често карат с висока скорост.

„Не съм ставала свидетел на такива гонки, но видимо сега, откакто сме тук, колите карат достатъчно бързо и никой не се съобразява със скоростта, с която трябва да минат през такова кръстовище.“

По думите ѝ катастрофите по "Челопешко шосе" не са рядкост.

„ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе, просто предпоставка е прав участък да карат много бързо и да не се съобразяват с ограниченията на скоростта.“

Според Донкова контролът в района е затруднен заради ограничените полицейски ресурси.

„Контролът е труден, защото районното управление разполага с една патрулка, която обслужва целия район, който е достатъчно голям, и каквото и да се случи, трудно им е придвижването от едно селище до друго селище в района.“

Кметът припомни, че местните жители вече са настоявали за мерки за ограничаване на скоростта.

„Имаше и подписка от местни жители, които искаха да се направи повдигната пешеходна пътека точно тук на това кръстовище. Отказаха ни тогава от Малката транспортна комисия, защото не отговаря на наредбата.“

След тежкия инцидент районната администрация отново ще внесе искане за обезопасяване на участъка.

„Още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности преди и след кръстовището и не само на това, а ще поискаме дори да се направят промени в наредбата, ако е необходимо, за да може да се предвижда такива места като това, опасни за хората, да се обезопасят по най-възможния начин.“

Според Донкова поставянето на повече знаци не е достатъчно решение и е необходим по-сериозен контрол.

„Знаците не спират хората, които не спазват правилата. Те и сега не трябва да карат със скорост над 150 на такъв участък, защото не е разрешено. Така че по-скоро може би е хубаво да се поставят повече камери на такива участъци като този, за да могат да наблюдават нарушителите и да предприемат своевременно мерки.“

По думите ѝ наред с инфраструктурните мерки е необходима и по-широка политика за безопасност на движението.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

#район "Кремиковци" #"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #жертви

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