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Марин Петков: За някои предстои световно, а ние играем контроли

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Нападателят коментира равенството 2:2 с Молдова в приятелски мач.

Марин Петков
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Марин Петков се появи от резервната скамейка и се разписа във вратата на Молдова, но срещата завърши наравно 2:2. След последния съдийски сигнал нападателят коментира какво според него е попречило на националния отбор на България да се поздрави с успеха.

„Според мен, първо малшанс. Донякъде индивидуални грешки, донякъде липса на концентрация. Не успяхме да задържим топката малко повече в тяхната половина и да не допускаме толкова лесни ситуации – от нищото корнер, от нищото фаул. Това според мен е главната причина да допуснем да ни изравнят. Накрая видяхте, че можеха и да ни бият“, каза Петков.

Той сподели дели и краят на сезона и умората могат да бъдат използвани като оправдание.

„Краят на сезона е, за някои предстои световно първенство, а ние играем контроли. Нямаме право да използваме това клише за края на сезона. Искахме да спечелим и да се представим по-добре. Сега е време за почивка. Надявам се да се съберем и да покажем най-доброто си лице в Лигата на нациите“, завърши Петков.

Подробности вижте във видеото!

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