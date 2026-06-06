Размяна на удари: Путин и Зеленски не се споразумяха за среща

Трима души са загинали при руски атаки срещу Херсонска област. Съобщава се за ескплозии и в Суми.



Русия съобщи, че е свалила тази нощ 24 украински дрона в района на Санкт Петербург, където се провежда икономическия форум. Прехванати са дронове и край Москва. Президентите на Украйна и Русия не успяха да се договорят за среща. Владимир Путин заяви, че "не вижда смисъл в предложението на Володимир Зеленски за разговори, преди да се финализира споразумението".

Украинският лидер определи отговора на руския президент като "слаб" и заяви, че "Русия отново е избрала войната".