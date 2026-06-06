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Размяна на удари: Путин и Зеленски не се споразумяха за среща

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Трима души са загинали при руски атаки срещу Херсонска област. Съобщава се за ескплозии и в Суми.

Русия съобщи, че е свалила тази нощ 24 украински дрона в района на Санкт Петербург, където се провежда икономическия форум. Прехванати са дронове и край Москва. Президентите на Украйна и Русия не успяха да се договорят за среща. Владимир Путин заяви, че "не вижда смисъл в предложението на Володимир Зеленски за разговори, преди да се финализира споразумението".

Украинският лидер определи отговора на руския президент като "слаб" и заяви, че "Русия отново е избрала войната".

#войната в Украйна #Русия #Украйна

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