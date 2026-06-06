Четири са вече жертвите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Четири станаха жертвите на жестоката катастрофа на "Челопешко шосе " в София. Инцидентът се случи след гонка на два автомобила, при която едната кола се вряза в автобус на градския транспорт със 150 км/час, а другата - в спирка. Загинаха трима пътници от автобуса, един пътник от колата, влетяла в автобуса. Как се е стигнало до катастрофата и кои са шофьорите?

Продължава да расте броят на загиналите след катастрофата и те вече са 4. Други трима са с опасност за живота, общо 8 са ранени. Настанени са тук в болница „Св. Анна“, „Пирогов“ и ВМА. Катастрофата се случи след гонка между два автомобила, при която единият се заби в автобус, а другият в спирка на градския транспорт. Шофьорите и на трите превозни средства са сред оцелелите. От прокуратурата съобщиха, че вината за инцидента е на двата гонещи се автомобила.

Автобус номер 119 завива наляво по традиционния си маршрут към Челопечене, когато единият от двата преследващи се автомобила се забива в него, а другият, при опит да избегне катастрофата, отнася спирка и се разполовява след удар в дърво.

Ангел Кънев, заместник градски прокурор на София: „Скоростта е изключително висока и варира със сигурност над 140 - 150 км/час.“ Иво Биков, ''Пътна полиция'' при СДВР: „Имаме двама, който са загинали на място - граждани на Индия - те са били пътници на автобуса.“

Свидетели на катастрофата стават пожарникари от близката пожарна служба и веднага се притичат на помощ.

Ангел Кънев, заместник градски прокурор на София: „Единият автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите - всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи.“

Шофьорите на двата автомобила са живи. След катастрофата единият от тях нападнал водача на автобуса.

Ангел Кънев, заместник градски прокурор на София: „Освен че е пречил на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то - водача на автобуса. В последствие при пристигането на други лица, негови близки, се е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат безопасността на спасяващите пострадалите.“

Жителите на района, където стана тежката катастрофа, отбелязаха, че било въпрос на време тя да се случи.

- „Много бързо карат, профучават, притеснявам се!“ - „Този път не за първи път взима жертви, от години не се съобразява скоростта, шофьорите трябва да се съобразяват, минават деца там.“

След тежкия инцидент районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка.

Лилия Донкова, кмет на район "Кремиковци": „Контролът е труден, защото районното управление разполага с една патрулка, която обслужва целия район, който е достатъчно голям. Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности преди и след кръстовището и не само на това, а ще поискаме дори да се направят промени в наредбата, ако е необходимо, за да може да се предвижда такива места като това, опасни за хората, да се обезопасят по най-възможния начин.“

От Европейския център по транспортни политики определиха случая като провал на институциите.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: „Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето, през която всеки минава, който както може. Никакво зачитане на законите, никакво спазване.“

Пробите за наркотици и алкохол на водачите са отрицателни. Шофьорите на двата автомобила са със стаж по година, но вече имат регистрирани нарушения.

Ангел Кънев, заместник градски прокурор на София: „Наказвани са неколкократно с различни нарушения в страната, част от тях за скорост, други за управление без свидетелство за управление за МПС.“

Очаква се да им бъдат повдигнати най-тежките обвинения.

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