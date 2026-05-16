България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“

Часове преди началото на големия финал на „Евровизия 2026“ тази вечер DARA получи едно от трите отличия на наградите „Марсел Безансон“. Представянето на българския участник в тазгодишното издание на песенния конкурс беше отличено като най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.

„Награда на медиите“ отличава най-добрата песен според общото гласуване на акредитираните медии.

„Артистична награда“ се присъжда за най-добро артистично изпълнение, избрано от коментаторите на участващите държави.

„Награда за композиция“ отличава най-добрата композиция, определена чрез гласуване на композиторите, участващи във финала.

В 22.00 часа DARA ще представи България на финала на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. За нея може да се гласува от цял свят.

В края на януари DARA стана големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс. И след изпълнението си на втория полуфинал и в деня на големия финал DARA влезе в топ 3 на фаворитите за победа според букмейкърите. Обществената телевизия зае лидерска позиция в българския телевизионен ефир по време на излъчването в четвъртък.