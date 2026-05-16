БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България получи награда за най-добро артистично...
Чете се за: 01:57 мин.
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Запази
българия получи награда добро артистично изпълнение bdquoевровизия 2026ldquo
Слушай новината

Часове преди началото на големия финал на „Евровизия 2026“ тази вечер DARA получи едно от трите отличия на наградите „Марсел Безансон“. Представянето на българския участник в тазгодишното издание на песенния конкурс беше отличено като най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.

„Награда на медиите“ отличава най-добрата песен според общото гласуване на акредитираните медии.

„Артистична награда“ се присъжда за най-добро артистично изпълнение, избрано от коментаторите на участващите държави.

„Награда за композиция“ отличава най-добрата композиция, определена чрез гласуване на композиторите, участващи във финала.

Снимки: БНТ

В 22.00 часа DARA ще представи България на финала на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. За нея може да се гласува от цял свят.

В края на януари DARA стана големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс. И след изпълнението си на втория полуфинал и в деня на големия финал DARA влезе в топ 3 на фаворитите за победа според букмейкърите. Обществената телевизия зае лидерска позиция в българския телевизионен ефир по време на излъчването в четвъртък.

#най-доброто артистично изпълнение #получи награда #DARA

Водещи новини

България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности? Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности?
Чете се за: 15:45 мин.
Общество
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Здравко Марков: Искаме да свалим цените и смятаме, че това е възможно
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Велислав Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ