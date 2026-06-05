БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за предишните управления, които поддържаха 3% дефицит с "гимнастики с бюджета"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази

Надявам се партиите да проявят зрялост и с общи усилия да оздравим публичните финанси, коментира той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тепърва предстои да започне процедурата за свръхдефицит срещу страната ни, но това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни "гимнастики с бюджета". Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Черна гора.

"А именно, систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащания на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци – от предишните години, които се прехвърлят към сегашната година, какъвто е случаят с данъците за банките. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки със завишени цени."

Радев изрази надежда, че партиите в парламента ще проявят зрялост и конструктивност и с общи усилия да публичните финанси ще могат да бъдат оздравени.

Премиерът обясни и откъде идва разминаването в данните на Брюксел и на Финансовото министерство за състоянието на бюджета.

Румен Радев, премиер: "Има разминаване в данните с Брюксел, защото в последните няколко години имаме отлагани плащания, които се прехвърлят за следващата година - това са т.нар. скрити плащания, които помпат скрития дефицит."

Фактурите са за над 2,2 млрд. евро и тези разходи тепърва трябва да се покриват, допълни министър-председателят.

Румен Радев е разговарял със сръбския президент Александър Вучич по повод искането за екстрадиране на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и е получил уверение, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към българската молба.

Премиерът Румен Радев е в Черна гора за участие в срещата на върха между ЕС и страните от Западните Балкани. Срещата е съпредседателствана от председателят на Европейския съвет Антонио Коща. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

#процедура на свръхдефицит #ЕС - Западни Балкани #премиерът Румен Радев #Черна гора

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
4
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
5
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
6
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Балкани

Среща ЕС - Западни Балкани: Домакин на форума е Черна гора
Среща ЕС - Западни Балкани: Домакин на форума е Черна гора
Еюджен Томак е номиниран за нов премиер на Румъния Еюджен Томак е номиниран за нов премиер на Румъния
Чете се за: 00:50 мин.
Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия и Черна гора Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия и Черна гора
Чете се за: 01:40 мин.
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти
Чете се за: 04:30 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II) Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Чете се за: 20:15 мин.
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
7661
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за предишните управления, които поддържаха 3% дефицит с "гимнастики с бюджета"
Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за предишните...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за документни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за документни измами
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Задържаха 20 души при акция срещу наркоразпространението в кв....
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ