Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за предишните управления, които поддържаха 3% дефицит с "гимнастики с бюджета"

Тепърва предстои да започне процедурата за свръхдефицит срещу страната ни, но това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни "гимнастики с бюджета". Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Черна гора.

"А именно, систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащания на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци – от предишните години, които се прехвърлят към сегашната година, какъвто е случаят с данъците за банките. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки със завишени цени."

Радев изрази надежда, че партиите в парламента ще проявят зрялост и конструктивност и с общи усилия да публичните финанси ще могат да бъдат оздравени.

Премиерът обясни и откъде идва разминаването в данните на Брюксел и на Финансовото министерство за състоянието на бюджета.

Румен Радев, премиер: "Има разминаване в данните с Брюксел, защото в последните няколко години имаме отлагани плащания, които се прехвърлят за следващата година - това са т.нар. скрити плащания, които помпат скрития дефицит."

Фактурите са за над 2,2 млрд. евро и тези разходи тепърва трябва да се покриват, допълни министър-председателят.

Румен Радев е разговарял със сръбския президент Александър Вучич по повод искането за екстрадиране на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и е получил уверение, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към българската молба.

Премиерът Румен Радев е в Черна гора за участие в срещата на върха между ЕС и страните от Западните Балкани. Срещата е съпредседателствана от председателят на Европейския съвет Антонио Коща. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.