Възрастна жена загина при пожар в жилищна сграда в Благоевград

Възрастна жена загина при пожар, избухнал тази нощ в жилищна сграда в Благоевград.

Сигналът за горяща сграда е подаден около 30 минути след полунощ, като на място незабавно са изпратени два екипа на пожарната.

Огънят е тръгнал от апартамент на третия етаж, обитаван от 67-годишна жена и нейната 35-годишна дъщеря. При спасителната операция огнеборците първо са извадили по-младата жена, а впоследствие са открили майка й да лежи на пода в жилището.

Двете са били поети от екип на Спешна помощ в Благоевград, но по-късно е станало ясно, че възрастната жена е починала.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за възникването на пожара се изясняват.