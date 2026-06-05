БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Възрастна жена загина при пожар в жилищна сграда в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
възрастна жена загина пожар жилищна сграда благоевград
Слушай новината

Възрастна жена загина при пожар, избухнал тази нощ в жилищна сграда в Благоевград.

Сигналът за горяща сграда е подаден около 30 минути след полунощ, като на място незабавно са изпратени два екипа на пожарната.

Огънят е тръгнал от апартамент на третия етаж, обитаван от 67-годишна жена и нейната 35-годишна дъщеря. При спасителната операция огнеборците първо са извадили по-младата жена, а впоследствие са открили майка й да лежи на пода в жилището.

Двете са били поети от екип на Спешна помощ в Благоевград, но по-късно е станало ясно, че възрастната жена е починала.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за възникването на пожара се изясняват.

#пожар в Благоевград #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
4
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
5
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
6
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Регионални

Печатница за фалшиви евро е разкрита в с. Реброво
Печатница за фалшиви евро е разкрита в с. Реброво
Непрекъснатите дъждове пречат на възстановяването на щетите в Дряново Непрекъснатите дъждове пречат на възстановяването на щетите в Дряново
Чете се за: 03:37 мин.
Кандидатът за кмет на район „Средец“ Георги Неделчев: Хората не искат чудеса, а администрация, която ги чува Кандидатът за кмет на район „Средец“ Георги Неделчев: Хората не искат чудеса, а администрация, която ги чува
Чете се за: 05:15 мин.
В сезона на мълниите, какво трябва да знаем за защитата на сградите? В сезона на мълниите, какво трябва да знаем за защитата на сградите?
Чете се за: 02:42 мин.
Най-малко 11 души са задържани при акция в столичния квартал "Христо Ботев" Най-малко 11 души са задържани при акция в столичния квартал "Христо Ботев"
Чете се за: 00:37 мин.
Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза проф. Ива Христова 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза проф. Ива Христова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Внасят проектобюджета за 2026 г. до края на юни, съобщи Гълъб Донев Внасят проектобюджета за 2026 г. до края на юни, съобщи Гълъб Донев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Румен Христов: Ще бъдем конструктивна опозиция и ще подкрепяме...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Среща ЕС - Западни Балкани: Домакин на форума е Черна гора
Чете се за: 01:17 мин.
По света
След писмото на Зеленски до Путин: Тръмп нарече възможността за...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Второ класиране в детските градини: Свободните места в София са над...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ