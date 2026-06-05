Кандидатът за кмет на район „Средец“ Георги Неделчев: Хората не искат чудеса, а администрация, която ги чува

На 14 юни в столичния район „Средец“ ще се проведат частични местни избори за районен кмет. В „Денят започва“ кандидатът за поста Георги Неделчев, инженер и икономист, очерта основните проблеми на района и представи вижданията си за тяхното решаване. Според Наделчев най-сериозните предизвикателства пред жителите на района са натрупвани с години.

Георги Неделчев, кандидат за кмет на район „Средец“ на Български съюз за директна демокрация: „Проблемите в този район са много. Той е емблематичен за София, но освен че е символ на столицата, е и дом на хиляди хора. Откроили сме няколко основни приоритета – чистотата, шумът, редът при паркирането, уличното осветление, драскането по фасадите на частни, общински и държавни сгради. Най-вече обаче говорим за администрация, която за съжаление не чува хората и районен кмет, който досега не е бил в достатъчно добър контакт с тях. Това трябва да се промени.“

По думите му ролята на районния кмет е да бъде активната връзка между гражданите и Столичната община.

Георги Неделчев, кандидат за кмет на район „Средец“ на Български съюз за директна демокрация: „Дори когато няма преки правомощия по даден проблем, районният кмет трябва да организира, подрежда и представя проблемите на хората пред общинската администрация по начин, който да води до решения. Най-големият въпрос пред нас е как да направим реална връзка между живеещите в района и администрацията на София.“

Кандидатът посочи, че съществуващите механизми за участие на гражданите не се използват достатъчно ефективно:

„Обществените обсъждания са инструмент, който често не води до реални резултати. Хората обсъждат даден проблем, а накрая общината взема решение без тяхното мнение да бъде определящо. Видяхме подобни случаи при организацията на движението около площад „Патриарх Евтимий“ и по други теми, смята той.

Според Наделчев районът страда сериозно от шумово замърсяване, а контролът е недостатъчен.

Георги Неделчев, кандидат за кмет на район „Средец“ на Български съюз за директна демокрация: „Има законодателство и механизми за контрол, но те не се прилагат ефективно. Общината не успява да измерва шума и да предприема адекватни мерки. Нужно е районната администрация да разполага с необходимите средства за контрол и най-вече да прилага съществуващите наредби. Проблемът не е само в заведенията, а в липсата на контрол върху това, което се случва около тях. Шумните компании продължават да създават проблеми на живеещите в района дълго след като са напуснали заведенията.“

По темата за бъдещето на пространството около бившия паметник на Съветската армия Неделчев заяви, че решенията трябва да се вземат след консултация с гражданите.

„Нашето предложение е хората, които живеят в района, да бъдат попитани. Има различни инструменти – местен референдум, общо събрание на населението, местна гражданска инициатива. Това са механизми, чрез които гражданите могат да кажат какво искат да се случи с това пространство“, посочи той.

Сред темите, които Неделчев постави, бе и проблемът с графитите по фасадите на сградите.

„От години живея в района и много добре знам колко сериозен е този проблем. В много европейски градове има практика надрасканите фасади да бъдат почиствани незабавно. Не може разходите да остават изцяло за сметка на собствениците, защото те не са надраскали сградите си сами. Общината трябва да поеме своята отговорност и да реагира своевременно. Същевременно трябва да има и места, на които уличните артисти да могат да се изявяват легално“, заяви той.

В края на разговора Георги Неделчев отправи послание към избирателите в район „Средец“.

Георги Неделчев, кандидат за кмет на район „Средец“ на Български съюз за директна демокрация: „Хората не искат чудеса. Те искат някой да им отговаря ясно и навреме на въпросите, които поставят. Искат да имат връзка с администрацията и да виждат как проблемите им се формулират, проследяват и решават. Това е най-важното, което трябва да постигнем.“

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