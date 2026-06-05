Доналд Тръмп: Мога да имам иранския уран още сега

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не се нуждае от споразумение с Иран, за да се сдобие с обогатения му уран и може да го има още сега.

По-рано Вашингтон даде сигнал, че споразумение с Ислямската република може да бъде постигнато още през уикенда, въпреки че Техеран твърди, че няма напредък в непреките преговори за край на конфликта. В Ливан, лидерът на Хизбула Наим Касем отхвърли новото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, подкрепено от САЩ, като го нарече „безсмислено“, „унизително“ и равносилно на „капитулация“. По-късно Тръмп заяви, че е разговарял с Хизбула и с израелския премиер Бенямин Нетаняху и напредък има.