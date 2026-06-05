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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"

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Проверяват се още райони на Варна след разкритията за незаконния град. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че местната администрация в последните 3 години е отговорна за незаконното строителство. А собствениците трябва да се обърнат към фирмата, ако искат обезщетения. Шишков отбеляза, че основната сграда, която е обитаема към днешна дата е съществувала и тя е търпима.

Нито една институция не е работила по казуса с "незаконния град", така както трябва да се работи в интерес на закона, това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Според него става въпрос за "една много голяма сглобка".

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Може категорично да кажем, че сглобката е сглобила "незаконен град". И защо го казвам - когато 2023 г. започва всичко това кметът е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила, и всичко продължава. Т.е. имаме наслагване в закононарушенията. Издаване на удостоверения за търпимост, които са с абсолютно невярно съдържание, след това имаме продължаване - започване на строителство."

#след разкрития #райони Варна #Незаконния град #Иван Шишков

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