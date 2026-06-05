Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"

Проверяват се още райони на Варна след разкритията за незаконния град. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че местната администрация в последните 3 години е отговорна за незаконното строителство. А собствениците трябва да се обърнат към фирмата, ако искат обезщетения. Шишков отбеляза, че основната сграда, която е обитаема към днешна дата е съществувала и тя е търпима.

Нито една институция не е работила по казуса с "незаконния град", така както трябва да се работи в интерес на закона, това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Според него става въпрос за "една много голяма сглобка".