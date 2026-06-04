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Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БГНЕС
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Бившият шеф на държавната Българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, научи БНТ. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев.

Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 г., издадена е и европейска заповед за ареста му. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лв. от ББР на фирма "Роудуей кънстракшън", свързана с Румен Гайтански - Вълка.

#ББР #Стоян Мавродиев #екстрадиция #Белград

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