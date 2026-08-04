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Бивш прокурор отива на съд заради отказа да даде проба за алкохол

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бивш прокурор отива съд заради отказа даде проба алкохол
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Бившият прокурор от Районната прокуратура в Бургас, Териториално отделение – Несебър, срещу когото беше образувано разследване след отказ да бъде тестван за алкохол и наркотици, отива на съд, съобщиха от прокуратурата.

Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Методи Велков за противозаконно пречене на орган на властта и за две престъпления, свързани с хулиганство. Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 3 септември 2026 г. от Софийския градски съд.

Според обвинението на 10 юли 2024 г. в Несебър Методи Велков предизвикал скандал, отправял обиди и псувни към полицаи и се качил в служебен автомобил на МВР. По-късно, в сградата на Районното управление в Несебър, продължил с обидите и неприличните жестове към служителите, като ги заплашвал и с уволнение.

При проверката за алкохол, според прокуратурата, той блъснал стерилната тапа на техническото средство „Алкотест Дрегер 7510“, която паднала на земята, и заявил, че няма да даде проба. Така осуетил проверката за употреба на алкохол.

Прокурорът беше задържан, а впоследствие съдът разреши той да бъде изследван принудително.

По делото са разпитани свидетели, назначени са експертизи и е събрана документация. Досъдебното производство е образувано на 10 юли 2024 г., а разследването е проведено от ГДНП под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Методи Велков е неосъждан. Към момента на инцидента е бил прокурор в Районната прокуратура в Бургас, Териториално отделение – Несебър. С решение на Прокурорската колегия на ВСС от 19 февруари 2025 г. е освободен от длъжност.

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