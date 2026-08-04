Тодор Деянов с номинация за член на Прокурорската колегия на новия ВСС

Тодор Деянов – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, е предложен за изборен член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Той е предложен от свои колеги, които се аргументират с личните си възприятия „в хода на пряката и непосредствена съвместна работа“ с него през последните години, както и на професионалната му биография.

Магистратите изразяват увереност, че прокурор Деянов притежава изискуемите лични, професионални и нравствени качества, като кандидат за изборен член на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота на прокурорите.

Васил Пеловски – съдия в Административен съд – Варна, и Маринела Тотева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, са първите предложения за нови членове от квотата на съдиите и на прокурорите за новия състав на Висшия съдебен съвет.