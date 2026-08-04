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НА ЖИВО: Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина

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Случаят с Ива Михайлова ще бъде разгледан на извънредно заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите в чужбина.

Предвидена е една точка - да бъде изслушана майката на Ива Христина Михайлова.

Само по БНТ разказахме за делото срещу нея в Северна Македония след катастрофа. След удара тя има нужда от лечение, което може да направи в България, но властите в Северна Македония не позволяват да напусне страната.

#Комисия по политика за българите в чужбина #дело Ива Михайлова #разглеждане

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