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Демонстрации на военновъздушните сили: Военни хеликоптери ще летят над Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Бойни хеликоптери от шест държави участват в мащабно многонационално летателно учение, което започва днес край Пловдив. Домакин на инициативата е 24-та авиационна база „Крумово“. Официалното откриване на учението се провежда под егидата на Европейската агенция по отбрана. В учението участват военни хеликоптери от Австрия, Словения, Словакия, Сърбия, Швейцария и България с екипажи на вертолетите „Кугар“. В рамките на три седмици те ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии на територията и във въздушното пространство на страната.

Днес в 24-та авиобаза „Крумово“ започва голямото многонационално учение под името „Тракийско острие“. Учение, в което ще вземат участие военни хеликоптери от Австрия, Словения, Словакия, Сърбия, Швейцария и български екипажи с вертолетите „Кугар“. Под ръководството на ВВС, в рамките на три седмици, на територията и във въздушното пространство на страната ни българските и чуждестранните екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини. Планирано е използване на учебни тактически и огневи полигони в страната. Учението се организира при стриктно спазване на разрешените маршрути, минималните височини и мерките за безопасност.

Бриг. Ген. Димитър Павлов – командир на 24-та Авиобаза, Крумово: „Ще провеждаме полити съвместни операции, които са свързани не само с въздушният компонент, а са свързани и с другите видове вооръждени сили, а именно специални сили, със сухопътни войски. И ще имаме много разнообразни задачи. Но тук акцента се поставя на въздушния компонент, тяхното планиране на мисии и управлението на самите задачи и мисии в такава операция. Наистина нещо предизвикателно. От доста години това нещо не е правено. Особено с вертолети.“

Във връзка с провеждането на съвместното летателно-тактическо учение от ВВС предупредиха, че до 19 юни е възможно ниско прелитане на авиационна техника над областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Ямбол, Хасково, Сливен и Стара Загора. Очакваме да получим и достъп до сърцето на авиобазата, за да ви покажем и статичния показ на летателната техника, която ще вземе участие в откриващото се днес учение под егидата на Европейската агенция по отбрана. Някои от вертолетите ще бъдат показани за първи път.

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров

#над Пловдив #военни хеликоптери #военни демонстрации #авиобаза крумово

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