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Иван Търпоманов, кандидат за кмет на район “Средец”: Бих направил референдум за Паметника на Съветската армия

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Частични местни избори за кмет на район "Средец" предстоят на 14 юни. Това е един от най-знаковите, най-централни райони в София.

Иван Търпоманов, кандидат за кмет на район “Средец”, ПП Свобода: „Предлагам нов обществен договор към хората от района. Нов модел на управление. Няма комуникация между гражданите на район „Средец" и управлението на район „Средец"."

На въпрос какво би направил с улица „Граф Игнатиев" и с Паметника на съветската армия, той отговори:

"Граф Игнатиев е спорна личност. И когато е бил посланик в Турция, той защитава донякъде и българските интереси.

БНТ: С една дума, не сменяте името?

- Не.

- С една дума, в момента не е приоритетно името на Граф Игнатиев. А там до 6-то училище, където аз живея, ще се строи някаква сграда. Аз съм винаги "за" училища и за спортни салони. Но не там да увредят хората. Защото живущите на „Граф Игнатиев“, на „Раковска“ ще бъдат затворени от тази грамадна сграда. Ако стана кмет, ще се опитам да я спра, защото хората са настръхнали."

Търпоманов би направил референдум за Паметника на Съветската армия.

"Аз все пак не съм историк, но обичам да чета. Защо не го направим Паметник на Първа българска армия? Тя е единствената армия, която е победила Русия и нацистка Германия."

Вижте целия разговор във видеото.

#Иван Търпоманов #Средец #избори

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