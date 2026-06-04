Трагедията в Благоевград: Решават за мярката на обвинения 20-годишен студент

Софийският апелативен съд ще гледа мярката на 20-годишния студент, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград.

Преди седмица Окръжният съд пусна на свобода студента, като в мотивите си магистратите посочиха, че няма свидетелски показания, нито каквито и да е категорични доказателства престъплението да е извършено от студента Александър Георгиев.

Трагедията, при която загина 16-годишното момиче след падане от 5-ия етаж на жилищен блок в Благоевград, стана в нощта на 24 май. Тогава беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, което беше настанено за лечение в болница „Пирогов“. Всички участници в злополучния купон са употребили наркотици, сочат данните на разследването.