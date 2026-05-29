Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Бдение в памет на загиналото момиче в Благоевград (СНИМКИ и ВИДЕО)

від БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Снимка: БНТ
Прокуратурата протестира мярката за неотклонение на 20-годишния мъж, обвинен за умишлено убийство на непълнолетното момиче, което падна от 5-ия етаж в Благоевград. Хора от града излязоха на бдение в памет на Ивана.

Бдението започна в 18.00, като се събраха доста хора. Близки приятели, роднини на момичето и нейното семейство, както и съучениците на Ивана, граждани, които дойдоха, защото са съпричастни с болката на семейството и настояват за справедливост.

Хората носят цветя, палят свещи и оставят плюшени играчки, за да почетат паметта на момичето. А повод за общественото недоволство е решението на Окръжната прокуратура, която преди дни пусна обвиняемия Александър Георгиев на свобода.

По-рано днес държавното обвинение протестира това решение на съда и в понеделник в Апелативния съд в София мярката ще бъде гледана.

По-рано днес бащата на Ивана събра медиите, за да каже, че според него има опасност обвиняемият Александър Георгиев да се укрие.

Стойне Стойнев, баща на загиналото момиче: „Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това всички деца, които са имали някакъв допир до него и са дали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода и се страхуват да не ги нарани или да не ги убие. Виждате ли какво се случва? Пускат убиец, за да убие отново човек, тогава ли ще го осъдят? Какво ще кажат тогава? Опа, извинявай! Тогава „извинявай“ ли ще кажете и на другите родители. Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди и да бъде чиста. И нормална, и добре работеща. За да няма живи дилъри и мъртви деца.“

Вижте прякото включване на Антония Сукалинска.

#Благоевград #загинало момиче #бдение #трагедия

