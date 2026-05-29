Външният министър Велислава Петрова: Този 3-процентен дефицит, който смятахме, че имаме, всъщност ще се окаже доста по-висок

Очевидно е, че този 3-процентен дефицит, който смятахме, че имаме, всъщност ще се окаже доста по-висок. Това коментира в студиото на "Още от деня" външният министър Велислава Петрова в първото си телевизионно интервю след встъпване в длъжност.

Министър Петрова обясни какво означава влизането на България в процедурата по свръхдефицит.

"Това е регламент на ЕС, с който се следи държавите членки на съюза да не изпадат в ситуация, в която да имат прекомерен дефицит или прекомерен външен дълг. В случая по линия на България това е по линия на нашия дефицит. Не мисля, че има нещо крайно, но е показателно, че ще трябва да въведем съответни мерки, така че да се вписваме в 3-процентния дефицит. Предстои ЕК да предложи на Съвета, което с квалифицирано мнозинство може да приеме съответните следващи стъпки по тази линия. Сигурна съм, че колегите от Министерството на финансите ще дискутират това на дълго и на широко през следващите седмици."

На въпрос за възможни санкции, министър Петрова отговори:

"Определя се един период, в който има мониторинг, по който на базата на реакцията на съответното правителство и мерките, които се предприемат, ще има последващи ответни действия. Наистина тук навлизаме в доста технически разговори и предлагам да оставим на колегите от МФ да ги дискутират."

Поредица от срещи с лидери на ЕС осъществи премиерът Румен Радев през последните дни.

"България проактивно действа със своите ключови партньори на ниво ЕС и НАТО. България е приета добре. Основната обща черта от всички тези срещи беше задоволството на всички лидери, че България най-накрая има стабилно мнозинство, което е избрано с гласа на народа в много широк план. Тази предвидимост и стабилност на България е изключително ключова. И виждате, че докато в останалите държави от ЕС все по-трудно се поддържат правителства, има много сложни коалиции, при нас това не е така. Показва, че България е готова и има политическия мандат да бъде един активен член, който търси да намери регианалната си роля, която до сега също е имала, но трябва да бъде заявена по един по-категоричен начин."

Министерството на външните работи е изразило съпричастност към Румъния заради иницента, при който руски дрон падна върху жилищен блок, каза още министърът на външните работи. Тя е разговаряла със съветника по сигурността на президента на Румъния.

"Напълно осъждаме такъв тип атаки. В случая тук става въпрос за дронове, насочени най-вероятно към украинската територия, които разбира се са напуснали територията и са стигнали Румъния. Ясно показва, че начинът, по който се водят военни действия с такъв тип технологии могат да бъдат изключително опасни и периметърът, по който това се случа се разширява. И няма как да знаем, че няма да има ситуации на такъв тип случаи, когато има и пострадали. Именно затова е призивът да намерим подхода към диалог, който да водим заедно на европейско ниво, така че такъв тип рискове да бъдат намалени."

Вижте целия разговор във видеото.