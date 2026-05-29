Невяна Владинова: Целият свят говори за нашия отбор

Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова не скри задоволството си от представянето на нашите състезателки на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Ето какво каза тя специално пред камерата на БНТ.

„Много сме щастливи, разбира се. За първи път имаме отборни шампионки, но освен всичко, това е наистина един отбор, който е изключително силен и целият свят говори за него. Стилияна (Николова) и Ева (Брезалиева) направиха една много силна игра. Бих казвала, че се хвърлиха за отборната надпревара. Надявам се, че ще успеем да влезем в абсолютно всички финали и че от утре те ще са още по-добри, още по-силни. Двете бяха много смели, двете бяха много умни в играта си. Пропуснаха някои неща, но абсолютно добре преценено“, коментира Владинова.

Многобоят в индивидуалната надпревара може да гледате утре на живо по БНТ 3 от 10:00 часа.

