БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика

Тази събота и неделя – 30 и 31 май, Българската национална телевизия ще излъчи на живо от Варна многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 3. Най-добрите гимнастички на континента пристигат в морската ни столица за голямото спортно събитие.



България е домакин на спектакъл от грация, сила и съвършенство. Честта на страната ни ще защитават Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени. Зрителите на БНТ 3 ще имат възможността да се насладят на битки за медали, незабравими изпълнения и емоции на световно ниво.

Програма на БНТ 3 за eвропейското първенство по художествена гимнастика:

30.05, събота, 10:00 ч. – индивидуален многобой – обръч и топка – пряко предаване от Двореца на културата и спорта (Варна)

30.05, събота, 12:50 ч. – индивидуален многобой – бухалки и лента – пряко предаване от Двореца на културата и спорта (Варна)

30.05, събота, 15:00 ч. – многобой, ансамбли – пряко предаване от Двореца на културата и спорта (Варна)

31.05, неделя, 12:00 ч. – финали на уреди (индивидуално) – пряко предаване от Двореца на културата и спорта (Варна)

31.05, неделя, 13:20 ч. – финали на уреди (индивидуално) – пряко предаване от Двореца на културата и спорта (Варна)

31.05, неделя, 16:00 ч. – финали на уреди (ансамбли) – пряко предаване от Двореца на културата и спорта (Варна)