ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор

Европейската комисия размразява спрените пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен след първата си среща с премиера Румен Радев в Брюксел. Почти 370 милиона евро ще получи страната ни след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Искам да подчертая добрия прогрес, който България постигна в областта на борбата с корупцията. Създаването на антикорупционен орган е ключово за ефективно изкореняване на корупцията на всички нива. Това, което е от най-голямо значение, е, че този орган може да работи независимо. В този контекст много приветствам, че законодателните процедури вече са в ход. Вашето правителство е на път да достигне тази значителна цел. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се засилят функциите му за антикорупционни разследвания. Тези два стълба позволят да бъдат отключени почти 370 милиона евро замразени средства за България."

Румен Радев, премиер на България: "За нас Планът за възстановяване и устойчивост не е просто източник на приходи, ние гледаме на него като на силен и бърз инструмент за съществени реформи. През последните три години изоставахме, но имаме амбицията да наваксаме и да изпълним всички крайни срокове до края на август тази година. Благодаря ви за трезвата ви преценка за успеха, който постигнахме през последните две седмици да представим двата най-важни акта за антикорупционния орган и главния прокурор, те вече са приети от нашия парламент на първо четене. И парите, които обявихте, вече са размразени. Това е голям принос към бюджета на България и за българския народ."