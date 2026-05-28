Еврокомисията наложи глоба от 200 милиона евро на "Тему"

Европейската комисия наложи днес глоба в размер на 200 милиона евро на "Тему" съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Дружеството не е идентифицирало, анализирало и оценило надлежно системните рискове от предлагането на незаконни продукти на своята платформа и произтичащите от това вреди за потребителите в Европейския съюз.

Доказателствата, с които разполага Комисията, показват, че потребителите в ЕС е много вероятно да се сблъскат с незаконни стоки на "Тему". Компанията сериозно подценява колко често потребителите в ЕС е вероятно да се сблъскат с незаконни стоки.

Доказателствата от процедурата за тайно пазаруване, включена в разследването на Комисията, показват, че много висок процент от избраните зарядни устройства не са издържали основни изпитвания за безопасност, докато висок процент от тестваните детски играчки представляват рискове за безопасността със средна до висока степен на сериозност, тъй като съдържат химикали, надвишаващи законоустановените граници за безопасност, или представляват опасност от задушаване поради разглобяеми части.

Законодателният акт за цифровите услуги изисква от много големите онлайн платформи старателно да оценяват системните рискове, свързани с техните услуги, и да приемат съответните мерки за смекчаване на последиците. Наложената днес глоба е изчислена, като са взети предвид естеството на нарушението, неговата тежест от гледна точка на засегнатите ползватели от ЕС и неговата продължителност.