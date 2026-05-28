Бегом след сиренето: Великобритания проведе традиционната си надпревара

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:47 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Въпреки жегите във Великобритания, състезатели и зрители се събраха на Купър Хил в Глостършир за традиционното състезание по търкаляне на сирене.


Участниците се спуснаха по стръмния 180-метров склон в опит да хванат търкалящата се пита сирене. Победител при мъжете стана Том Копке, който печели надпреварата за трети път. Титлата при жените отиде при Алис Хюгас.

Необичайното съревнование се провежда от 1826 година. Смята се, че носи началото си от по-ранен езически празник, отбелязващ завръщането на пролетта. Състезанието е известно с високия риск от наранявания и всички участват на собствена отговорност.

