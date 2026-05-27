Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец

Министър-председателят Румен Радев е на посещение в Париж и Брюксел. В рамките на един ден Радев разговаря първо с френския президент Еманюел Макрон, а после и с белгийския премиер Барт де Вевер. Във фокуса на разговорите бяха войната в Украйна, сигурността, енергетиката, средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, кохезионната и селскостопанска политика и евроинтеграцията на Западните Балкани. От Париж Радев даде сигнал, че помощта за Украйна може да бъде ограничена, тъй като приоритет на правителството са стандартът и сигурността на българите.

Краткото посещение на Румен Радев в Париж подчерта важното партньорство между България и Франция. В двучасов обяд с президента Макрон са били обсъдени както темите за доставките на електрически влакове и свежо ядрено гориво от Франция, така и подкрепата за Украйна.

Именно в това направление обаче премиерът каза, че Европа трябва да промени подхода си, а в следващия бюджет на България приоритет ще имат вътрешните теми. Страната ще бъде, цитирам, внимателна във военната и финансовата подкрепа за Украйна. Срещата между двамата лидери премина без пресконференция за журналистите.

Преди обяда с Макрон в Елисейския дворец, Румен Радев коментира, че Европа трябва да се откаже от идеята за постигане на мир чрез сила в Украйна и добави, че финансовата и военната подкрепа от България ще бъде на втори план пред вътрешните приоритети на страната.

Румен Радев – министър-председател: "Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които отсега мога да кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема."

Според премиера, Европа, “трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт”, с по-активно дипломатическо участие. Идея, чието реализиране определи за закъсняло.

Румен Радев – министър-председател: “Мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.”

Не стана ясно каква е била позицията на френския президент Макрон по темата. В друга важна външнополитическа тема, Радев подчерта важната роля на Макрон за намирането на преговорна рамка за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС и условието българите в страната да бъдат вписани в Конституцията ѝ.

Румен Радев – министър-председател: "Отне ми една година да убеждавам европейските лидери защо това трябва да стане и чест прави на президента Макрон, че той първи оцени целесъобразността на тази идея и със съвместните ни усилия тя беше вписана в преговорната рамка от юли-месец 2022 година."

С президента Макрон са били обсъдени още темите за купуването на нова военна техника за българската армия, френските доставки на гориво за 6 блок на АЕЦ-Козлодуй, както и реализирането на договора за 12 нови електрически влака от Франция, които са важни и за получаването на пари по ПВУ.

Посещението на премиера продължава в Брюксел, където тази вечер той има среща с белгийския си колега Барт де Вевер, който отказа да подкрепи позицията на ЕС за използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

Румен Радев – министър-председател: "Човекът, който се утвърди като гласът на разума в съвета на Европейския съюз."

Програмата на Радев продължава утре със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и с председателя на Европейската Комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща. И в Париж, и пред лидерите в Брюксел той ще настоява за справедлив европейски бюджет и силна кохезионна политика.