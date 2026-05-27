Ботев Пловдив представи Станислав Генчев като нов старши треньор

"Ботев трябва да играе в Европа“, заяви наставникът, който поема тима с амбиции за евротурнирите

Станислав Генчев официално е новият старши треньор на Ботев Пловдив. Специалистът беше представен на пресконференция на стадион „Христо Ботев“ от финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов.

Това ще бъде втори период за Генчев начело на „жълто-черните“, след като той води отбора и през 2023 година. В неговия щаб влизат още Живко Миланов и Йордан Господинов, а досегашният наставник Лъчезар Балтанов също остава част от екипа.

"За мен и моя екип е чест и отговорност да застанем начело на отбор като Ботев Пловдив. Предстои ни много работа“, заяви Генчев при представянето си.

Новият треньор подчерта, че основната цел пред тима е завръщане в европейските клубни турнири.

"Имаме общо виждане и цели – Ботев трябва да играе в Европа. Всички ще направим каквото е необходимо, за да може тези цели да бъдат изпълнени“, категоричен бе той.

Генчев коментира и предстоящата селекция, като разкри, че вече се водят разговори с нови попълнения. Според него отборът разполага със стабилно ядро, но има нужда от допълнително качество, за да достигне желаното ниво.

"Имаме нужда от подсилване с класни състезатели. Очаквам да привлечем четирима или петима нови играчи, включително български футболисти“, допълни наставникът.

Той засегна и темата за правилото за задължително използване на български играчи, като отбеляза, че това създава предимство за част от отборите, но въпреки това Ботев ще разчита на родни състезатели и ще търси повишаване на тяхното ниво.

Подготовката на „канарчетата“ за новия сезон ще започне на 10 юни, като лагерът ще се проведе на клубната база в Коматево.

