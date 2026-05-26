След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата

Само 5 от 50 пострадали домакинства в община Дряново покриват критериите за финансова помощ от държавата.

На улица “Поп Харитон” в село Царева ливада няма незасегната къща от бедствието. Стаи, електроуреди и мебели в дома на Русин са унищожени.

Русин – пострадал: „Идваха да описват щетите, но казаха, че нямам право на помощ, защото има настояща регистрация съм в Трявна, а постоянният ми адрес е тук. Според мен не е справедливо, но…“

Идентична е ситуацията и при съседите му.

Антония Тодорова – пострадал: „Абсолютно всичко трябва да се смени – балатуми, паркети, електроуреди. Никой от държавата не дойде да ме попита имам ли нужда от нещо, имам ли нужда от една ръка. Аз понеже работя и пенсия имам и сега няма евентуално да ми отпуснат помощ.“ Трифон Панчев – кмет на Община Дряново: “Проблемът на тази държавна помощ, която беше шумно прокламирана и обявена е, че чисто законово ограниченията са такива, че не се покрива или не се приема напълно. Това, което можем да направим ние е помощ в размер на 300 до 600 евро, което общината ще осигури като финансиране.”

От социалното министерство обясниха, че критериите за отпускане на еднократна помощ са ясни. Тя цели да подкрепи хората, които не разполагат с доходи, за да покрият основните си потребности. И се отпуска, когато пострадалият имот е основното жилище за домакинството. При определяне правото на помощта се взема предвид също дали са засегнати помещения, които обичайно се обитават от семейството.

Щетите в къщите от най-ниските части на великотърновското село Леденик също са големи. Повечето от пострадалите и тук няма да получат помощ, защото домовете им са застраховани.

Даниел Веселинов – пострадал: „Нищо не очакваме, идваха комисия да описват щетите – имате ли застраховка – имам, казаха ни с вас да не се занимаваме, довиждане. И ние сме граждани на държавата, плащаме данъци.“

Хората обаче се опасяват, че парите от застрахователите няма да покрият щетите им.