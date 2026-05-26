БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:22 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:40 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:07 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Слушай новината

Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито след проведени и днес издирвателни действия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

В издирвателната операция са участвали служители на Областната дирекция на МВР в Габрово, районните управления в Габрово и Севлиево, както и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово. За обследване на района е използван и дрон.

Тялото на мъжа е намерено на приблизително четири километра от мястото, на което за последно е бил забелязан. На местопроизшествието се извършва оглед, посочват от полицията.

По време на брифинг след наводненията в Севлиево представители на институциите съобщиха, че няма данни за други пострадали хора, а екипи на полицията и пожарната работят по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства.

В област Габрово беше обявено бедствено положение заради интензивните валежи, повишените нива на реките и наводненията в региона.

#потоп в Северна България #севлиево #изчезнал мъж

Водещи новини

Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Или ще има добра сделка, или изобщо няма да има": САЩ с нови удари срещу Иран "Или ще има добра сделка, или изобщо няма да има": САЩ с нови удари срещу Иран
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
До 28° утре в София, в четвъртък се очакват гръмотевични бури
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Парижани вече разглеждат екстериора на проекта „Пещерата на...
Чете се за: 01:50 мин.
Още
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ