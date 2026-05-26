Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)

Сръбската тенис звезда Новак Джокович също беше завлядян от еуфорията "Bangaranga".

Джокович, който е известен не само със силните си изяви на корта, но и със яркото си присъствие в социалните мрежи, публикува видео, в което танцува на песента на DARA.

Компания му прави дъщеря му Тара, а двамата видимо се забавляват в ритъма на парчето, с което България покори "Евровизия". Афинитетът на Новак Джокович към българската музика е известен от години и не е изненада, че тенисистът е оценил хита на DARA.

