Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Сръбската тенис звезда Новак Джокович също беше завлядян от еуфорията "Bangaranga".
Джокович, който е известен не само със силните си изяви на корта, но и със яркото си присъствие в социалните мрежи, публикува видео, в което танцува на песента на DARA.
Компания му прави дъщеря му Тара, а двамата видимо се забавляват в ритъма на парчето, с което България покори "Евровизия". Афинитетът на Новак Джокович към българската музика е известен от години и не е изненада, че тенисистът е оценил хита на DARA.
