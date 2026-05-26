Москва към Вашингтон: Евакуирайте дипломатите си от Киев

Руският външен министър Сергей Лавров е предупредил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за ударите, които Москва планира срещу "центровете за вземане на решения" в Киев и е призовал за евакуация на дипломатическия персонал.

Руската страна твърди, че тази стратегия е в отговор на украинската атака от 22 май срещу студентско общежитие в окупираната Луганска област, при която загинаха 21 души. Според Москва украинското нападение е било умишлено.

На 24 май Русия нанесе една от най-масираните атаки срещу Киев от началото на войната - загинаха 4-ма, а над 90 души бяха ранени. При нападението руската армия използва и хиперзвуковата ракета "Орешник". И през изминалата нощ имаше серия руски атаки срещу Украйна.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Очевидно Путин е помолил Лавров да ми се обади и посланието за атаките да стигне директно до нашия президент, което и направих. Така или иначе, предупреждението беше изпратено до всички дипломатически мисии. Към момента няма планирани преговори с Украйна. Но Съединените щати са готови винаги да играят конструктивна роля, когато се появи подходяща възможност."





