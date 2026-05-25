Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено

Споразумението с Иран все още не е напълно договорено, написа американският президент Доналд Тръмп в „Трут соушъл“.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако сключим споразумение с Иран, то ще бъде „добро и адекватно.“

В свой по-ранен пост американският президент написа, че е казал на екипа си да не бърза да сключва сделка с Иран. Иран трябва да разбере, че не може да има ядрено оръжие, добави той.

Съобщението идва по-малко от ден, след като Тръмп обяви, че споразумението с Техеран е „до голяма степен договорено“. Докато не се подпише, блокадата на иранските пристанища остава в сила.

Държавният секретар Марко Рубио все пак каза, макар и предпазливо, че е възможно да има новини по споразумението още днес.