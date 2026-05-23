Тръмп заяви, че до неделя може да вземе решение дали да продължи войната с Иран

Американският президент Доналд Тръм заяви, че ще обсъди с екипа си последните ирански предложения за уреждане на конфликта и до неделя може да вземе решение дали да продължи войната.

Според Тръмп двете страни са много по-близо до финализиране на споразумение. Иран съобщи, че е в "заключителен етап" на изработване на меморандум за разбирателство със Съединените щати от 14 точки.

Според Техеран има тенденция съм сближаване на позициите, но това не гарантира пробив по важните въпроси. Извън клаузите засега остава иранската ядрена програма. След разговори в Техеран пакистанският началник щаб Асим Мунир съобщи, че преговорите през последните 24 часа са довели до "окуражителен напредък".