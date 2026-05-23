Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?

Потоп в Северна България, който застраши хора и заля домове и автомобили. На места последва спешна евакуация. Язовир край Севлиево преля, пътища останаха под вода. Река Янтра излезе от коритото си във Велико Търново. Населени места останаха без питейна вода. За няколко часа пороят причини големи щети. Най-критичните точки, в които дъждът наводни домове, унищожи имущество и заля насаждения, са в Северна България.

Критично остава в Севлиево, където преля язовир „Александър Стамболийски“. Хора бяха евакуирани, наводнени са домове. В Априлци стихията отнесе мостове и отмени тържествата за 150-годишнината от Априлското въстание. Два пъти във Велико Търново беше задействана системата BG-Alert, отнесени са пътища, унищожено е имущество. Габрово също е в бедствено положение. Високите води заляха дворове и къщи. Мостът на Кольо Фичето в Дряново е с разрушения от стихията.

До момента няма данни за пострадали хора, но и в този момент рискът за десетки населени места не е отминал. Тази нощ се очакват нови валежи.