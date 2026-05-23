Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание

Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята, с които трябваше да бъдат отбелязани 150 години от Априлското въстание. Стихията отнесе два пешеходни моста в града. Активизирани са свлачища в района.

Над 150 литра на квадратен метър дъжд са паднали в района на връх Ботев. Заедно със снеготопенето те са причинили бедствието в Орешак, Черни Осъм и Априлци.

Заради водната стихия бяха отменени честванията по случай 150 години от Априлското въстание, на които трябваше да присъстват и държавният глава Илияна Йотова.

В един от най-пострадалите квартали голяма част от къщите бяха залети тази нощ. Хората вече са приключили с отводняването на домовете си. В друг квартал се е наложило възрастна жена да бъде евакуирана от дома си и настанена в социален център, тъй като къщата е напълно необитаема.

Водната стихия е придошла рано сутринта.

„Водата беше долу и стигна дотам. БНТ: А кога дойде водата? - Около 5.00 часа. Аз станах и видях, че става нещо лошо. Погледнах тук — всичко беше под вода, течеше като река. Паникьосах се и боса, по пижама, отидох да сложа на портата големи дървета и летви, за да спрат водата да не влезе в къщата.“

„От дерето е придошла и то много вода. В 6.00 часа бях в Троян и чух, че са паднали 83 литра на квадратен метър. Веднага тръгнах насам. Това е бащината ми къща и тук си живея. Сега изпомпвам. Утре ще чистим. Всичко, което е плувало тук, ще го изнеса, ще го измия, ще го изчистя и пак тука ще бъде.

Тихомир Кукенски, кмет на Априлци: „Това е почти всеки път, когато има наводнение. Всъщност наводнението се получи от обилния дъжд. На връх Ботев е валяло — преди малко говорих с метеоролозите — 140 литра на квадратен метър. Като добавим и снеготопенето, което се получи отгоре, водосборният район е толкова голям, че цялата вода се събира в три реки, които се вливат в една, и се получава това.“

„Имаше само една жена, която пострада. Момчетата от общината и звеното за бедствия и аварии я извадиха през прозореца към пет часа сутринта. Водата беше затиснала вратата и не можеха да я отворят. Чупят прозореца. Жената е била до подмишниците във вода. Настанихме я в дома за стари хора и това беше най-кризисната ситуация тук на място.“

Освен Априлци, пострадали са още Черни Осъм, Орешак и Троян, където има наводнени дворове и мазета. За щастие там не се е наложила евакуация на хора. Най-критично обаче остава положението между Орешак и махала Баба Стана, където има опасност районът да бъде откъснат от света заради активизирало се свлачище.

Инж. Николай Райковски, заместник-кмет на Троян: „Сигнал получихме сутринта от кмета на село Орешак. По данни свлачището се е активизирало през нощта във връзка с преовлажняване на терена.“ „Държа да отбележа, че това е единственият път към махала Баба Стана. Другата опасност, която много ни притеснява, е да не останем без ток, тъй като в непосредствена близост минава електропровод. При последващи процеси на свличане има опасност и електропроводът да бъде компрометиран.“ Донка Михайлова, кмет на Троян: „Тежък беше днешният ден за Троян. Имахме пълна мобилизация. На терен бяха изведени всички възможни технически средства, които помогнаха бързо да се справим с част от проблемите.“ „В момента цялата община има осигурено водоподаване и електричество. Остават проблемни наводнените мазета и дворове на отделни къщи, както и определени индустриални терени.“

В момента най-критично в Ловешка област е нивото на язовир „Сопот“, който през последните дни се изпуска контролирано. В последните часове обаче се е наложило дебитът да бъде увеличен с 5 кубически метра в секунда. Това създава опасност река Вид да излезе от коритото си, като най-големият риск е при село Аглен. Ако реката прелее, ще се наложи да бъде прекъснато електроснабдяването на населеното място, тъй като водата може да залее трафопост.