Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично бедствено положение

И ситуацията в Габрово остава усложнена. През нощта се наложи да се обяви частично бедствено положение в зоните, в които наистина има ситуации, които са свързани с изключително обилните валежи, както и постъпващите количества от планината. Това съобщи кметът на Габрово Таня Христова в "Денят започва с Георги Любенов".

"Към момента няма бедстващи хора. Екипи с механизация, както на общината, така и на привлечени други изпълнители, работят по местата, където има ситуации с излезли води и наноси. Има ситуации, които се отработват и на територията на населените места. Множество са сигналите, които постъпват от хора и институции за наводнени мазета и сгради, по които се работи съвместно с пожарните служби", поясни кметът на Габрово.

Предприети са всички действия по възстановяването на инфраструктурата след силните и високи води.

"Работи се по всички места, където имаме информация. Разбира се, сигналите не спират и се продължава работата по тях, както в града, така и в населените места. Има отнесена пасарелка в един квартал, има улици, в които поради проблеми с дерета и големите количества, има повдигнати настилки и там ситуацията в улиците "Черни Лом" и "Черни Осъм" е може би една от най-критичните. Екипите са на терен, работим съвместно с пожарната и се надявам, че ако дъждът намалява до края на деня, ще имаме яснота, как ще се развие ситуацията за следващите дни. Надявам се, че така както и досега, няма да има проблем с бедстващи хора и всичко, което е необходимо своевременно като инфраструктура, като почистване и като възстановяване на нормалния начин на живот, ще стане факт", каза още Христова.

Най-критични бяха точките, в които имаше изключително повишено ниво на река Янтра.

"То беше наистина такова, че ако беше продължил притокът на вода от планините и разбира се силните валежи, имаше опасност да се пристъпи към предупреждаване на голяма част от населението. Това, което направихме в късните часове на изминалата нощ, използвахме системата BG-ALERT и локално предупредихме живеещите в зони около реката, които бяха окачествени като най-критични. Към момента ситуацията е такава, че нивото на река Янтра и на останалите притоци не се повишава. И от проблемите, които имаме с излизане на земни маси, с невъзможността шахтите да поемат това огромно количество вода, в момента се отработват", каза още Таня Христова.

Коритото на река Янтра регулярно се почиства в рамките на града и възможностите, които има общината, оттук насетне предстои изпълнение на проекти, включващи коритото на реката, допълни Христова.

