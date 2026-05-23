Гледайте европейското първенство по Socca 6

Българският национален отбор по Сока 6 ще представи страната на европейското първенство в Албания, което ще се проведе от 20 до 24 май. Турнирът събира едни от най-добрите отбори на континента, а родните състезатели срещнаха сериозна конкуренция още в груповата фаза.

България попадна в тежка група заедно със световния шампион Полша, както и съставите на Черна гора и Ирландия.

Зрителите проследиха срещите на националите в ефира на БНТ 3, където ще бъдат излъчени най-интересните двубои от надпреварата.

На старта на надпреварата българите завършиха 0:0 срещу Република Ирландия в Тирана, въпреки че бяха по-активният тим на терена. Националите създадоха редица чисти положения, но липсата на точност в завършващата фаза ги лиши от заслужена победа.

Във втория си мач от груповата фаза българският тим направи ново равенство, този път 2:2 срещу Черна гора, като отново остави усещането, че е изпуснал победата. „Трикольорите“ бяха по-активният отбор в големи периоди от срещата и създадоха повече голови положения, но не успяха да ги реализират в решаващите моменти.

В последния си мач от групата българите отстъпиха на фаворита Полша с 2:5.

Гледайте финала на турнира в неделя, 24 май, от 20:55 часа пряко по БНТ 3.