Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Втори пореден хикс за България на европейското първенство по Socca 6 след зрелище срещу Черна гора

"Трикольорите“ доминираха и в този двубой, но трябваше да се задоволят с 2:2 във втория си мач

Националният отбор на България по Socca 6 завърши 2:2 срещу Черна гора във втория си мач от Европейското първенство в Тирана, като "трикольорите“ отново могат да съжаляват, че не стигнаха до победата въпреки по-добрата си игра.

След равенството срещу Република Ирландия на старта, българите показаха още по-уверено лице и контролираха големи периоди от двубоя. Отборът ни създаде повече положения и бе по-активен в атака, но липсата на ефективност пред гола отново се оказа решаваща.

Срещата премина през редица обрати, като и двата отбора успяха да се разпишат по два пъти. България демонстрира агресия и добра организация в нападение, но черногорците се възползваха максимално от своите ситуации и останаха в мача до самия край.

В заключителните секунди "лъвовете“ имаха златен шанс да стигнат до успеха, но последният удар не намери целта. Така вместо заслужени три точки, тимът ни трябваше да се задоволи само с една.

След последния съдийски сигнал контрастът бе ясен - футболистите на Черна гора празнуваха ценната точка, докато българските национали останаха с разочарование от пропуснатата възможност за победа.

Въпреки това шансовете на България за продължаване напред остават, като решаващ ще бъде последният двубой в групата срещу фаворита Полша. Срещата е от ключово значение, а "трикольорите“ ще трябва да покажат максимална концентрация и ефективност, за да се противопоставят на един от най-силните отбори в турнира.

Можете да изгледате последния ключов двубой за нашите момчета от груповата фаза на турнира. Срещата с Полша стартира утре, 21:55, по БНТ 3!

