Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се срещне с папа Лъв XIV

Първо официално посещение в чужбина на председателя на парламента Михаела Доцова. Утре тя ще се срещне с папа Лъв XIV във Ватикана, а днес Доцова и водената от нея парламентарна делегация обсъдиха задълбочаването на двустранното сътрудничество с председателя на Камарата на италианските депутати Лоренцо Фонтана.

Михаела Доцова, председател на парламента: „Военните конфликти пряко се отразяват не само в световен мащаб, но и на ниво Европейски съюз. В този ред на мисли потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира. Един проблем, който обвързва темата „Европейски съюз“ по отношение на конфликтите, особено в Иран, е ограничаването на корабоплаването, което засяга както Италия, така и България, и води до галопиращи цени както на петрола, така и с рефлексия върху цените в останалите сфери. В този ред на мисли ние се обединихме в посока на опазване на мира и приключване на конфликтите във възможно най-скоро време.“