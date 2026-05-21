Фьодор Лапоухов: Искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха

Фьодор Лапоухов благодари на хората, дошли да подкрепят ЦСКА на финала за Купата на България. „Червените“ се пребориха за трофея, спечелвайки го срещу Локомотив Пловдив с 4:3 след дузпи на Националния стадион „Васил Левски“. Вратарят бе сред главните герой за успеха на „армейците“.

Пред БНТ беларусинът изрази своето щастие от ценния успех на тима от Борисовата градина.

„Толкова съм щастлив, не знам какво да кажа. Много неща преминават през главата ми в момента. Искам да благодаря на всички хора, които дойдоха да ни подкрепят и на моите съотборници на терена. Щастлив съм за всички тях“, каза Лапоухов.





