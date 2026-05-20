ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи

"Червените" преодоляха офанзивата на "смърфовете" и спечели 22-ия си трофей в турнира.

ЦСКА
ЦСКА победи Локомотив Пловдив с 5:4 след изпълнение на дузпи и спечели Купата на България. След равенство 1:1 в редовното време "червените" стигнаха до успеха след изпълнение на 11-метрови удари.

Столичани откриха резултата на Националния стадион "Васил Левски" с първия си точен изстрел. Леандро Годой засече с глава центриране от пряк свободен удар на Джеймс Ето'о.

Най-доброто положение за "смърфовете" през първото полувреме дойде в 17-ата минута. Фьодор Лапоухов изби удар с глава на Лукаш Райън.

Именно централният защитник на пловдивчани възобнови равенството 116 секунди след началото на втората част. Бранителят засече с глава центриране от фаул на Парвизджон Умарбаев.

Единственият точен шут възпитаниците на Христо Янев в хода на второто полувреме дойде в 57-ата минута, когато изстрел на Пастор намери тялото на Боян Милосавлевич.

Кулминацията на втората част дойде в 5-ата минута на добавеното време. Леандро Годой изпрати топката в противниковата врата и първоначално попадението бе зачетено. Цели шест минути по-късно голът бе отменен след намесата на ВАР, заради игра с ръка на резервата Лео Перейра.

През първите 15 минути футболистите в червено бяха по-активни в преден план. Удар на Джеймс Ето'о извън наказателното поле се отби от лявата греда.

Второто продължение започна с отлична ситуация за "червено-белите". Появилият се от резервната скамейка Жулиан Лами се озова сам срещу вратаря в наказателното поле. Французинът се опита да прати топката между краката на Фьодор Лапоухов, но вратарят изби кълбото с дясното си коляно. Десет минути по-късно стражът изби в ъглов удар нов изстрел на нападателя и така се стигна до дузпи.

11-метровите удари започнаха с пропуски за двата отбора. Вратарите се справиха с изпълненията на капитаните Димитър Илиев и Бруно Жордао. Лукаш Райън и Макс Ебонг първи се разписаха от бялата точка за отборите си. Последваха точни изпълнения на Андрей Киндрис, Теодор Иванов, Жоел Цвартс и Леандро Годой, преди Фьодор Лапоухов да отрази удара на Запро Динев. Джеймс Ето'о сложи точка на спора и подпечата успеха на тима си.

ЦСКА спечели 22-ия си трофей от турнира. Отборът си гарантира и място в квалификациите на Лига Европа.

