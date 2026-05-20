Локомотив детронира Рилски за исторически финал в НБЛ

Локомотив Пловдив продължава да пренаписва своята история, след като за първи път си проправи път до финала в НБЛ. Селекцията на Асен Николов оцеля в трилър срещу Рилски спортист с 92:87 в решаващата пета полуфинална среща, изиграна в "Арена СамЕлион". Мачът премина през сериозни амплитуди и доста драматични моменти, в които дебютантът в родния елит взе по-верните решения и свали от върха състава на Любомир Киров, който в последните години седна на трона в мъжкия баскетбол.

Успехът за "черно-белите" е още по-сладък, тъй като намериха сили за пълен обрат в серията и от изоставане с 0:2 загуби ликуват след 3:2 победи. Това е втори финал за "смърфовете", които през февруари заслужиха и среброто в турнира за Купата на България в Ботевград, където на полуфиналите отказаха именно Рилецо. На финала Локомотив ще спори за титлата срещу Балкан. "Зелените" отдавна елиминира Черно море Тича във втория кръг от плейофите, докато Рилски ще спори за бронза именно с Рилски.

Играта под коша се оказа под светлините на прожекторите в откриващите минути, в които и двата отбора вървяха ръка за ръка. Чавдар Костов се опита да даде нужната искра на домакините, докато от другата страна усилията на Калил Милър и Грант Сингълтън доведоха до крехка преднина за гостите от 3 точки в края на встъпителния период.

За промяна на тенденцията трудно можеше да се говори и в началото на следващата десетка. „Черно-белите“ постепенно намериха вярната рецепта в защита, съчетана с активизирането на Кръстомир Михов, Дъвъръл Рамзи и Кръстомир Михов, за да провокират серия от 22-7 и да се оттеглят в съблекалнята при 50:37.

Самоковският тим реагира като ужилен на старта на третата част както в нападение, така и в дефанзивен план, а чрез Алън Арнет и Христо Бъчков постави равенството на таблото. Грант Сингълтън и Милър имаха други планове, които осъществиха по пътя към 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Стрелбището бе отворено при откриването на заключителната четвърт, когато обичайните заподозрени поемаха щафетата и за двата тима. Сингълтън и Милър се нагърбиха с отговорността за пореден път, а кош и фаул на Рамзи изведе отбора от Пловдив до 5 плюс с минута, оставаща на часовника. Майк Едуардс и Арнет оставиха живи надеждите на Рилецо, стопявайки изоставането му само до точка, а първият пропусна да изравни в последните секунди. След това домакините направиха върната топка с 4 секунди до края. В ответната атака Томислав Минков не трепна от наказателната линия и това бе всичко.

Дъвъръл Рамзи окрили Рилски със своите 21 точки. Калил Милър го последва с 18 и 7 борби, Кръстомир Михов се разписа с 16 точки. Грант Сингълтън остави на сметката си 14, Томислав Минков финишира с 10 и 11 овладени под двата ринга топки.

Христо Бъчков даде всичко от себе си за Рилски, отчитайки с 20 точки. Майк Едуардс (7 борби) и Красимир Петров нанизаха по 13, Чавдар Костов и Алън Арнет финишираха с по 12, Джонатан Дейвис има 10.