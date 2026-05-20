Иван Алипиев и Римини пречупиха Пезаро и продължават към полуфиналите

Баскетболният национал на България Иван Алипиев и неговият тим Римини се класираха за полуфиналите в плейофите на италианската втора дивизия, след като постигнаха победа с 91:78 като гости на Пезаро в решаващия пети мач от серията.

С този успех Римини спечели четвъртфиналния сблъсък с 3:2 победи и продължава битката за промоция в по-горното ниво на италианския баскетбол.

Алипиев се включи стабилно в успеха на своя отбор, като записа 9 точки и 6 борби за 34 минути на паркета, демонстрирайки постоянство и принос в ключовия двубой.

В следващата фаза Римини ще се изправи срещу Чивидале, като първите два мача от серията ще се проведат на 21 и 23 май, когато тимът на българина ще бъде гост.